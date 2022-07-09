بالصور.. رمي الجمرات.. تطوير خططي وتنظيم أمني سهّل أداء النسك

شهدت خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام عند منشأة الجمرات، انسيابية كبيرة، عكَست مدى نجاح الخطط التي وُضعت حيث قامت الجهات المعنية بتحديد مسارات متعددة للذاهبين إلى الجسر ومسارات أخرى للعائدين منه، يشرف عليها القطاعات الأمنية لتنظيم حركة التفويج على المنشأة؛ لمنع الاختناقات والتدافع؛ فضلًا عن حركة قطار المشاعر و عملية التفويج التي اتمست هي الأخرى بالسهولة الكبيرة.