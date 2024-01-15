أمير الرياض يرعى حفل تدشين مبادرة "كرسي فيصل بن بندر البحثي العلمي لكبار السن"

وألقت ابتسام الحميزي، المدير العام للإدارة العامة لرعاية كبار السن في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كلمة عبّرت فيها عن شكرها لأمير منطقة الرياض على رعايته الحفل، مشيرة إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية في خدمات كبار السن هي تعزيز المشاركة المجتمعية في ظل نمو أعداد كبار السن بالسعودية، ومفيدة بأنه بلغ عدد كبار السن -وفقًا لهيئة الإحصاء 2022- ما يزيد على مليون ونصف المليون على مستوى السعودية، منهم 361.142 في منطقة الرياض.