أمير الرياض يرعى حفل تدشين مبادرة "كرسي فيصل بن بندر البحثي العلمي لكبار السن"

رعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس حفل تدشين مبادرة "كرسي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز البحثي العلمي لكبار السن"، الذي تنظمه جمعية كبار السن الأهلية، وذلك في قصر العارض للاحتفالات بجامعة الملك سعود بالرياض.
وكان في استقبال الأمير فيصل لدى وصوله مقر الحفل رئيس مجلس إدارة الجمعية ندى البواردي، ومسؤولو الجمعية.
وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت رئيس مجلس إدارة الجمعية ندى البواردي كلمة، أعربت فيها عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة الرياض على رعايته هذا الحفل.
وقالت: يحظى كبار السن في السعودية باهتمام غير مسبوق من قِبل القيادة الرشيدة -حفظها الله-، من خلال القرارات والأنظمة التي صدرت، منها نظام حقوق كبير السن ورعايته.
وأكدت أن الجمعية تعمل على الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية لكبار السن فوق (60 عامًا)، وتقديرهم، والاعتناء بهم، والتكامل والشراكة مع الجهات والأفراد لرفع وتحسين جودة الحياة لهم.
وألقى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية سامي الحمود كلمة، أفاد فيها بأن إنشاء الكرسي البحثي العلمي لكبار السن يأتي لاستثمار التقدم المعرفي، والتطور الذي تشهده السعودية بما يعود بالنفع على هذه الفئة الغالية.
من جانبها، لفتت مؤسس مبادرة "الكشف المبكر لسكري العين لكبار السن"، الدكتورة سلوى الهزاع، في كلمة ألقتها إلى أن المبادرة تعزز من الكشف المبكر وتشخيص المريض المصاب بداء السكري، من خلال فحص العين عن طريق جهاز مرتبط بسحابة آمنة مرخصة. مفيدة بأنه تم حتى الآن فحص أكثر من 15.000 مريض.
وألقت ابتسام الحميزي، المدير العام للإدارة العامة لرعاية كبار السن في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كلمة عبّرت فيها عن شكرها لأمير منطقة الرياض على رعايته الحفل، مشيرة إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية في خدمات كبار السن هي تعزيز المشاركة المجتمعية في ظل نمو أعداد كبار السن بالسعودية، ومفيدة بأنه بلغ عدد كبار السن -وفقًا لهيئة الإحصاء 2022- ما يزيد على مليون ونصف المليون على مستوى السعودية، منهم 361.142 في منطقة الرياض.
كما شاهد أمير منطقة الرياض والحضور عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا عن الجمعية، وعرضًا تعريفيًّا بالكرسي البحثي العلمي.
وفي ختام الحفل كرم أمير الرياض المشاركين، كما أعلن تبرعه للجمعية بمبلغ 100.000 ريال سنويًّا.
يُذكر أنه تم إطلاق اسم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على الكرسي البحثي خلال الحفل، إلى جانب رئاسته الفخرية لجمعية كبار السن الأهلية.