كشفت مجلة Construction Week Middle East""، عن قائمتها السنوية لأبرز الرؤساء التنفيذيين في قطاع الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية. ومن بين الأسماء التي لمعت في هذه القائمة، برز اسم فلاح بن فهد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة "عمار العقارية"، كأحد القادة الذين تركوا بصمةً واضحةً في القطاع العقاري بالمملكة.
وتهدف القائمة إلى تسليط الضوء على القيادات التي تمكَّنت من تجاوز التحديات الكبيرة في القطاع، وقادت شركاتها نحو تحقيق نجاحاتٍ نوعيةٍ تُعزِّز من مكانة المملكة على خريطة التطوير العمراني العالمي.
ومنذ تأسيس الشركة في عام 2011، قاد القحطاني "عمار العقارية" بخطواتٍ مدروسةٍ نحو تحقيق نجاحاتٍ متتاليةٍ في مشاريعها الكبرى، مثل مستودعات الظهران، ومشروع مسك تاروت، وجوهرة المطار.
وتمكَّن القحطاني من تحقيق عوائد استثمارية مميَّزة، مما عزَّز مكانة "عمار العقارية" كشركةٍ رائدةٍ في مجال التطوير العمراني، ولم تقتصر إنجازاته على إدارة المشاريع الحالية فقط، بل شملت رؤى مستقبلية للمشاريع القادمة، أبرزها مشروع مستودعات الظهران؛ حيث أظهر التزامًا عميقًا بتلبية احتياجات المجتمعات المحلية، ورفع كفاءة البنية التحتية.
ولم يقتصر دور القحطاني على قيادة شركة "عمار العقارية"، بل أسهم أيضًا في تأسيس شركة "عمار القابضة" عام 2021؛ مما يعكس تطلُّعاته لتوسيع نطاق التأثير في القطاع.
وبفضل الله، ثم خبراته الواسعة في التسويق العقاري، الوساطة، والإدارة المالية، استطاع "القحطاني" أن يضع الشركة في مكانةٍ تنافسيةٍ عالية، مع التركيز على التنمية المستدامة.
إلى جانب ذلك، يشغل القحطاني عددًا من المناصب في مجالس إدارات شركاتٍ متعددة، مثل شركة تساوي للمقاولات العامة؛ مما يُعزِّز تأثيره في مجالاتٍ مختلفةٍ داخل القطاع العقاري والإنشائي.
الجدير بالذكِّر أن المجلة عملت على إعداد القائمة من خلال استبيانات معمَّقة تناولت الجوانب المهنية والقيادية لهؤلاء الرؤساء التنفيذيين، كما استعرضت مساهماتهم الفريدة في بناء مستقبلٍ مشرقٍ للقطاع الإنشائي في المملكة، مع إبراز التنوُّع في الإستراتيجيات التي يتبعونها لمواجهة التحديات المتزايدة.