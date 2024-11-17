فلاح القحطاني ضمن قائمة "كونستركشن ويك" لأبرز الرؤساء التنفيذيين في قطاع الإنشاءات بالسعودية

وتمكَّن القحطاني من تحقيق عوائد استثمارية مميَّزة، مما عزَّز مكانة "عمار العقارية" كشركةٍ رائدةٍ في مجال التطوير العمراني، ولم تقتصر إنجازاته على إدارة المشاريع الحالية فقط، بل شملت رؤى مستقبلية للمشاريع القادمة، أبرزها مشروع مستودعات الظهران؛ حيث أظهر التزامًا عميقًا بتلبية احتياجات المجتمعات المحلية، ورفع كفاءة البنية التحتية.