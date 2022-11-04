"ونتر وندرلاند" تقدّم لزوّار موسم الرياض تجربة حلبات التزلج العالمية

وعلى مدار الأسبوع من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الواحدة صباحًا للأيام من السبت إلى الأربعاء، ومن الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة الثانية صباحًا لأيام الخميس والجمعة من كل أسبوع؛ يمكن للزوار الوصول إلى الحلبة وحجز التذاكر من خلال الرابط: https://riyadhseason.sa/event-details.html?id=710/ar_Winter_Wonder_Land.