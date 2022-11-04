"ونتر وندرلاند" تقدّم لزوّار موسم الرياض تجربة حلبات التزلج العالمية

تشغّل مدينة الشتاء والعجائب "ونتر وندرلاند" موقعها في موسم الرياض 2022 كأكبر مدينة للملاهي على مستوى الشرق الأوسط.
وتحتضن "ونتر وندرلاند" أكبر حلبة تزلج خارجية على مساحة تصل إلى 1760 مترًا مربعًا، مخصصة لممارسة التزلج الحر وفق مواصفات عالمية أشبه بحلبات التزلج العالمية، تكفل لمختلف الفئات السنية ابتداءً من أربع سنوات خوض تجربة ممتعة وفريدة.
ومن خلال أكواخها المهيأة لتجهيز أكثر من 2250 متزلجًا يوميًّا؛ يشرف فريق احترافي مهني على تزويد المتزلجين بالمعدات اللازمة للتزلج بأمان وسلامة، وكذلك إطلاعهم على التعليمات اللازمة لدخول الحلبة وأثناء اللعب بها وعقب الانتهاء منها، مع إتاحة المتابعة للمبتدئين والصغار وتزويدهم بالدلافين التي يستندون إليها لخوض تزلج سلس وآمن.
ويستطيع الزوّار معايشة الصقيع السيبيري في الحلبة الضخمة على مدى 30 إلى 45 دقيقة بعدة خيارات، كما تتاح لهم فرصة الاستعانة بمساعد للتزلج أو حتى الوصول إلى التزلج عبر ميزة الدخول السريع بأسعار متفاوتة تتناسب مع احتياجاتهم.
وعلى مدار الأسبوع من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الواحدة صباحًا للأيام من السبت إلى الأربعاء، ومن الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة الثانية صباحًا لأيام الخميس والجمعة من كل أسبوع؛ يمكن للزوار الوصول إلى الحلبة وحجز التذاكر من خلال الرابط: https://riyadhseason.sa/event-details.html?id=710/ar_Winter_Wonder_Land.
ويحيط بالحلبة عديدٌ من الألعاب التي تجتذب الزوّار بتجاربها المتنوعة، كما تمكّنهم من الاستمتاع بأفضل المذاقات واستكشاف أفضل الشخصيات والعروض الموسيقية، لتكون المدينة الرحبة للزوّار والأثيرة لهم في قلب موسم الرياض وعاصمة المملكة.