القيادة تهنئ رئيس النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس ألكساندر فان دير بيلين، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا.