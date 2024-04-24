مِن "المبلّغ" لـ "الضحية".. مَن هم المشمولون في برنامج "حماية الشهود"؟

وقالت "نزاهة" في إنفوجرافيك توعوي، اليوم، إن المشمولين بالحماية، هم:

المبلّغ: مَن يُدلي طواعية بمعلومة أو يقدّم أيَّ إثباتٍ يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها.