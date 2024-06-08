إنقاذ حياة حاج توغولي من جلطات رئوية حادة في المدينة المنورة

وأوضح التجمع الصحي أن المريض وصل إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهو يعاني من إعياء عام وصعوبة شديدة في التنفس، وبعد عمل الأشعة المقطعية والفحوصات اللازمة تَبين وجود ارتفاع حاد في أنزيمات القلب مع تجلطات ضخمة في شرايين الرئتين.