إنقاذ حياة حاج توغولي من جلطات رئوية حادة في المدينة المنورة

تَمكنت الفِرَق الطبية بمستشفى الملك فهد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة حاج من الجمهورية التوغولية في العقد الرابع من العمر، تعرض لجلطة ضخمة في شرايين الرئتين شكّلت خطرًا على حياته.
وأوضح التجمع الصحي أن المريض وصل إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهو يعاني من إعياء عام وصعوبة شديدة في التنفس، وبعد عمل الأشعة المقطعية والفحوصات اللازمة تَبين وجود ارتفاع حاد في أنزيمات القلب مع تجلطات ضخمة في شرايين الرئتين.
وأضاف أن فريق الأشعة الداخلية باشر على الفور بعمل قسطرة عاجلة لسحب التجلطات من شرايين الرئة بأحدث التقنيات بمساندة الفِرَق الطبية المختلفة، وتكللت بالنجاح.
وبيّن التجمع أنه تم نقل المريض إلى العناية المركزة لمتابعة الخطة العلاجية من فريق من أطباء الصدر، حتى استقرت حالته وتماثل للشفاء وغادر المستشفى لإكمال مناسك الحج.