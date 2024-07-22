جولة مشاورات سياسية بين المملكة وجورجيا لتعزيز العلاقات وتعميق التعاون المشترك

ترأس نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ونائب وزير خارجية جورجيا السيد ألكساندر خفتيسياشفيلي، الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين المملكة وجورجيا، التي عقدت عبر الاتصال المرئي.