"فلكية جدة": القمر يتعامد على الكعبة المشرفة فجر الجمعة

وبيَّن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن ظاهرة التعامد تُعد إحدى الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية بما فيها القمر ما يجعل تحديد موقعه دقيقًا جدًا، ويمكن الاستفادة من هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.