أين المستثمرون والعاطلون؟ "المسند" يطرح "السؤال الكبير عن الثمرة المهدرة بالمملكة"!

وأضاف: "توجد شجرة البرشومي في جبال السروات في المزارع الخاصة، وأيضًا على سفوح الجبال في المراعي العامة، واللافت للانتباه وعلى الرغم من كون ثمرتها لذيذة وفاكهة صيفية مفيدة إلا أنني أُشاهدها تنمو وتذبل في شجرتها دون قطف، أو تسويق، لا في المزارع الخاصة، ولا حتى في المراعي العامة، وأستثني من ذلك حصة قليلة ونسبة شحيحة والتي تُجلب إلى الأسواق، وذلك في موسمها في شهري يوليو وأغسطس وسبتمبر".