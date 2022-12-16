هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعتمد تعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية.. تعرف على التفاصيل

اعتمد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء في قرار نشرته الجريدة الرسمية اليوم، تعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية.
وجاء في القرار تفويض محافظ الهيئة بوضع الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار على طالبي الخدمة الذين لديهم طلبات إيصال قائمة.
وفيما يلي تفاصيل التعديلات الجديدة:
المقابل المالي للإيصال على جهد التوزيع المنخفض حسب سعة القاطع على النحو الآتي:
ثالثاً: للأحمال التي يتم توصيلها على جهد التوزيع المتوسط، يتحمّل طالب الخدمة تكاليف الايصال بأقرب نقطة مناسبة بالشبكة، كما يتحمّل مقابلاً مالياً لتنفيذ أعمال الإيصال على النحو الآتي:
رابعاً: للأحمال التي يتم توصيلها على جهد النقل العالي أو الفائق، يتحمل طالب الخدمة تكاليف الإيصال بأقرب نقطة مناسبة بالشبكة، كما يتحمّل مقابلاً مالياً لتنفيذ أعمال الإيصال على النحو الآتي:
خامساً: يكون المقابل المالي للأعمال المرتبطة باستلام مقدم الخدمة لشبكات التوزيع، على النحو الآتي: