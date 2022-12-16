هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعتمد تعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية.. تعرف على التفاصيل

رابعاً: للأحمال التي يتم توصيلها على جهد النقل العالي أو الفائق، يتحمل طالب الخدمة تكاليف الإيصال بأقرب نقطة مناسبة بالشبكة، كما يتحمّل مقابلاً مالياً لتنفيذ أعمال الإيصال على النحو الآتي: