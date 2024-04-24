رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الحرب الشنيعة في غزة دون رادع

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ بالجرائم التي يشهدها القطاع، التي كان آخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس- جنوبي القطاع.