"ناقل" تطلق أولى شاحنات النقل الكهربائية في المملكة.. بعد نيل الترخيص

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "ناقل" الدكتور فادي البحيران أن شركة "ناقل" حريصة على التوافق التام مع أهداف الاستدامة البيئية لرؤية المملكة 2030، والاعتماد التدريجي على الطاقة النظيفة في تشغيل أسطولها من شاحنات النقل، وعلى حماية البيئة والمحافظة عليها، مبيناً أن إطلاق "ناقل" لشاحنات النقل الكهربائية يُمثل مرحلة أولية من مراحل استخدامها للطاقة النظيفة غير الضارة بالبيئة، والاستغناء التدريجي عن استخدام الوقود.