بمرحلة واحدة.. "التخصصي" يطبق تقنية متطورة لفحص الأنسجة السرطانية

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة في تطبيق تقنية حديثة تُعرف بنظام فحص الأنسجة كبيرة الحجم (Supa mega block)، التي تعمل على تسريع عملية فحص الأنسجة المصابة بالخلايا السرطانية بعد استئصالها، للتحقق من إزالة كافة الأجزاء المصابة خلال مرحلة واحدة، ما يؤدي إلى توفير الوقت وخفض التكاليف وتعزيز تجربة المريض، ليصبح بذلك أول منشأة طبية في المملكة تعتمد هذه التقنية المتقدمة.
وتمكن التقنية أخصائي علم الأمراض من إجراء مسح شامل للأنسجة المستأصلة، لتحديد حدود الأجزاء المصابة بدقة عالية، والتثبت من خلو حدود الأنسجة الخاضعة للفحص من الخلايا السرطانية، وهو ما يؤكد نجاح الإجراء الطبي الذي خضع له المريض، وعدم حاجته إلى إجراء طبي إضافي.
كما تساعد التقنية على مطابقة الصور الإشعاعية مع العينات التشريحية، وهو ما كان يتطلب سابقًا عدة مراحل وشرائح مخبرية متعددة، نظرا لصغر حجم الأنسجة التي تستطيع التقنيات التقليدية فحصها خلال مرحلة واحدة، على عكس التقنية المتقدمة التي تمنح الأخصائيين القدرة على فحص أربعة أضعاف حجم الأنسجة السابقة في الفحص الواحد.
يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالميًا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Finance Brand) لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك .(Newsweek).