قافلة طبية سعودية تُجري 250 عملية في جزيرة بمبا بتنزانيا

انطلقت القافلة الطبية السابعة في جزيرة بمبا بجمهورية تنزانيا الاتحادية، ضمن الجهود الإنسانية لتقديم الرعاية الصحية المتخصصة للفئات المحتاجة، وذلك بتنظيم برنامج طبي متكامل يُتوقع أن يُجري نحو 250 عملية جراحية في خمسة تخصصات.
وتشمل العمليات: جراحة المسالك البولية للكبار، والمسالك البولية للأطفال، وجراحة العظام، والجراحة العامة، إضافة إلى جراحة الأطفال، بمشاركة أكثر من 15 جراحًا وخمسة استشاريي تخدير من المملكة العربية السعودية.
وأوضح رئيس القافلة، الدكتور أيمن السليماني، استشاري المسالك البولية بمستشفى الملك فهد بجدة، أن هذه المبادرة تسد جانبًا مهمًا من الاحتياج الطبي في المنطقة، وتسهم في التخفيف من معاناة المرضى، وتوفير الرعاية الجراحية المتخصصة.
وأشاد السليماني بالجهود الإنسانية للمملكة في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مثل هذه البرامج تعكس التزام السعودية بدعم القطاع الصحي وخدمة المحتاجين حول العالم.