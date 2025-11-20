أمين الشرقية: المنطقة تسهم بـ17% من الناتج المحلي وتتمتع بفرص واسعة للنمو في القطاعات الواعدة

كما أوضح أن مستقبل التنمية الحضرية عالميًا يتجه نحو مدن قائمة على البيانات، حيث تعتمد 90% من المدن المتقدمة على البيانات في اتخاذ القرارات العمرانية وتحسين الخدمات البلدية، إضافة إلى التوجه نحو التطوير متعدد الاستخدامات، وتعزيز دور الشركات الاستثمارية، والتوسع في استراتيجيات المدن الخضراء لخفض الانبعاثات وزيادة المسطحات الخضراء وتحسين البيئة الحضرية.