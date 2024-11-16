على رأس نخبة من رجال الأعمال السعوديين.. "الفالح" يلتقي "ماكرون" في فرنسا

وأضاف وزير الاستثمار: شاركت مع وزير الخارجية ووزير الثقافة، في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية لتطوير العُلا، حيث استعرضنا التقدُّم والإنجازات التطويرية الرائعة التي حقّقتها الهيئة الملكية للعُلا، بهدف جعل هذا الموقع الفريد مقصداً للاستثمارات العالمية في مجالات السياحة والتراث الثقافي.