على رأس نخبة من رجال الأعمال السعوديين.. "الفالح" يلتقي "ماكرون" في فرنسا

قال وزير الاستثمار خالد الفالح؛ اليوم، إنه، وبتوجيه القيادة الرشيدة، وصل إلى فرنسا مع نخبة من رجال الأعمال السعوديين.
وأضاف "الفالح"؛ في سلسلة تغريدات عبر حسابه في منصة "إكس"، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ التقاهم، ونقل له "الفالح"؛ تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده.
وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي عقد جلسة نقاشٍ موسعة معهم بهدف تنمية وتوسيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأضاف وزير الاستثمار: شاركت مع وزير الخارجية ووزير الثقافة، في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية لتطوير العُلا، حيث استعرضنا التقدُّم والإنجازات التطويرية الرائعة التي حقّقتها الهيئة الملكية للعُلا، بهدف جعل هذا الموقع الفريد مقصداً للاستثمارات العالمية في مجالات السياحة والتراث الثقافي.
وأردف: كما التقيت جان نويل بارو؛ وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، حيث أقام استقبالاً للشركات السعودية والفرنسية.
وتابع "الفالح": شاركت في ورشة عمل لمبادرة التجاور الأخضر العالمية، وعقدت اجتماعاً مع رؤساء تنفيذيين لعددٍ من كبريات الشركات الفرنسية بهدف تحفيز الاستثمارات المشتركة وتطويرها.