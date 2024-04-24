"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول وشبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة ونجران.
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية وتساقُط البرد وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان والعرضيات والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية وتساقُط البرد وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية وتساقُط البرد وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية وتساقُط البرد وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية وتساقُط البرد وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا خفيفة على الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الخميس.