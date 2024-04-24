"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول وشبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية وتساقُط البرد وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا خفيفة على الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الخميس.