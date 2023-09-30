شاهد.. إفساح المجال لـ"أيقونة كأس العالم" الشاب "غانم" للطواف معتمرًا على يديه

يشار إلى أن "غانم" وُلد في شهره السادس وقد رفضت والدته كلَّ النصائح التي وُجهت إليها بأن تجهض الحمل لأن الطفل لن يكون مكتمل الأعضاء، وهو المرض الذي يصاب به واحد من 25 ألف شخص في العالم، ويؤدّي إلى أن يعيش الشخص بنصف جسده طوال عمره بعد فقدان جزء من عظامه نتيجة للمرض.