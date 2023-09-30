شاهد.. إفساح المجال لـ"أيقونة كأس العالم" الشاب "غانم" للطواف معتمرًا على يديه

تولي رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جلّ اهتمامها لأنسنة منظومة الخدمات الدينية، لكبار السن وذوي الهمم "الاحتياجات الخاصة" من القاصدين والزائرين والمعتمرين في الحرمين الشريفين، منطلقة في ذلك من توجيهات القيادة الحكيمة، وواجبها الديني، وعموم رسالتها الدينية الإنسانية التي توجب مزيدًا من العناية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
وقامت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، بتهيئة البيئة التعبدية بالمسجد الحرام للشاب "غانم محمد المفتاح"، وهو من ذوي الهمم؛ ليتمكّن من أداء مناسك العمرة بيسر وسهولة، وفي أجواء خاشعة؛ حيث قام "غانم" بالطواف حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط، على يديه في مشهد مهيب تابعه الملايين في مواقع التواصل.
ويعدُّ الشاب "غانم المفتاح"، أيقونة كأس العالم في قطر 2022، وهو ملهم ومبدع، واشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكونه رمزًا للإصرار والتحدّي؛ إذ يعاني الشاب "غانم" صاحب الـ18 عامًا من متلازمة التراجع الذيلي، فيعيش بلا أطراف سفلية.
وشارك "غانم" متابعيه بنشر صور من داخل المسجد الحرام، وظهر فيها وهو مرتدٍ لبسَ الإحرام، وظهر وهو زاحف على الأرض في المطاف، ويستعدّ لاستقبال الكعبة وتقبيل الحجر الأسود، لتحصد الصور تفاعلًا كبيرًا من رواد التواصل الاجتماعي.
وقرأ الشاب "غانم" الآية القرآنية: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"، وحرص على إرفاقها في الفيديو الذي نشره عبر حسابه، مؤكدًا أنه لم يفضل استخدام الكرسي المتحرك؛ لأنه رأى أن الله منحه القوة، قائلًا: "لم أكن أرغب في استخدام الكرسي؛ لأن ربنا أعطاني نعمة كبيرة وهي قوة إيدي بدل رجلي".
وثمّن "غانم محمد المفتاح" الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ولا سيما ذوو الهمم، وريادة المملكة العربية السعودية في الجانب الإنساني.
وقدم الأمير سلطان بن سلمان شكره لرئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس؛ لتوجيهه منسوبي رئاسة الشؤون الدينية بتسهيل مهمة الشاب "غانم" لأداء مناسك العمرة، فيما عبّر "غانم المفتاح" عن خالص التقدير والعرفان لدعوته لزيارة المملكة، كما عبر عن تقديره لرئيس الشؤون الدينية الدكتور عبد الرحمن السديس، ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية؛ لحرصهم على تسهيل أدائه مناسكَ العمرة في يسر وسهولة، وبيئة إيمانية، داعيًا للجميع بتمام الصحة والعافية.
يشار إلى أن "غانم" وُلد في شهره السادس وقد رفضت والدته كلَّ النصائح التي وُجهت إليها بأن تجهض الحمل لأن الطفل لن يكون مكتمل الأعضاء، وهو المرض الذي يصاب به واحد من 25 ألف شخص في العالم، ويؤدّي إلى أن يعيش الشخص بنصف جسده طوال عمره بعد فقدان جزء من عظامه نتيجة للمرض.
وتعكف رئاسة الشؤون الدينية على إعداد استراتيجية ذات أثر ديني ملموس، تصبّ في خدمة كبار السن وذوي الهمم خاصة؛ لكي يؤدّوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، في أجواء إيمانية، وبيئة تعبدية خاشعة. وسخرت الرئاسة أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي الحرمين، وكبار السن وذوي الهمم خاصة، دينيًّا وإيمانيًّا، بما يتوافق مع الرؤية المباركة 2030، والرامية إلى الوصول لأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الدينية بالحرمين الشريفين.