"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة رياحاً شديدة على الكامل وخليص والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وجدة ورابغ والشعيبة والليث، وأمطاراً متوسطة على أضم وميسان، وأمطار خفيفة على الطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.