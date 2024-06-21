"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وجازان وعسير والباحة والشرقية.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على بدر ووادي الفرع والمدينة المنورة والعلا وخيبر والعيص وينبع النخل حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة رياحاً شديدة على الكامل وخليص والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وجدة ورابغ والشعيبة والليث، وأمطاراً متوسطة على أضم وميسان، وأمطار خفيفة على الطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض ورماح والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت.
وتشهد منطقة القصيم أيضاً موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.
كما تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وأمطار غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة، وأمطار خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وابها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.
وفي منطقة جازان أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطار خفيفة على الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.