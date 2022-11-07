"الأرصاد" يستعرض مبادراته الإقليمية على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

استعرض المركز الوطني للأرصاد خلال معرض "مبادرة السعودية الخضراء"، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس، على هامش مؤتمر المناخ "CUP27"، المنعقد بمدينة شرم الشيخ بمصر، الأعمال التي قام بها في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار المركز إلى أنه أنشأ المركز الإقليمي للتغير المناخي، والبرنامج الإقليمي للاستمطار، إضافة إلى إنشاء المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية، كما دشن نظامًا لرصد الظواهر الغبارية والرملية على المستويين المحلي والإقليمي.
يُذكر أن أهم المبادرات التي ارتكزت عليها المملكة في مواجهة التغيرّ المناخي وأثاره السلبية، إطلاق سمو ولي العهد في مارس 2021 لمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، والتي تؤكد على التزام المملكة بجهود الاستدامة الدولية، ورفع قدراتها في حماية كوكب الأرض من خلال وضع معالم واضحة تعمل على تحقيق المستهدفات العالمية والمساهمة بشكل فعّال لمكافحة التغيّر المناخي والوصول إلى الحياد الصفري في العام 2060، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة، وتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طنً بحول العام 2030؛ إلى جانب إطلاق حزمة أولى تزيد عن 60 مشروعًا ومبادرة تصل قيمة استثماراتها إلى أكثر 700 مليار ريال للمساهمة في تنمية الأاقتصاد الأخضر، وتقليل اعتمادها على النفط وتحويل اقتصادها إلى اقتصاد صديق للبيئة.