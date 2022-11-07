"الأرصاد" يستعرض مبادراته الإقليمية على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

يُذكر أن أهم المبادرات التي ارتكزت عليها المملكة في مواجهة التغيرّ المناخي وأثاره السلبية، إطلاق سمو ولي العهد في مارس 2021 لمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، والتي تؤكد على التزام المملكة بجهود الاستدامة الدولية، ورفع قدراتها في حماية كوكب الأرض من خلال وضع معالم واضحة تعمل على تحقيق المستهدفات العالمية والمساهمة بشكل فعّال لمكافحة التغيّر المناخي والوصول إلى الحياد الصفري في العام 2060، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة، وتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طنً بحول العام 2030؛ إلى جانب إطلاق حزمة أولى تزيد عن 60 مشروعًا ومبادرة تصل قيمة استثماراتها إلى أكثر 700 مليار ريال للمساهمة في تنمية الأاقتصاد الأخضر، وتقليل اعتمادها على النفط وتحويل اقتصادها إلى اقتصاد صديق للبيئة.