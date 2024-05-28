"محمد النهدي العقارية" و"الإنماء للاستثمار" تطلقان صندوقًا عقاريًّا بـ 1.37 مليار ريال

وأوضح أن شركة "محمد النهدي العقارية" ستقوم بتطوير الأرض بأعلى معايير الجودة العالميَّة؛ لتصبح الوجهةَ الأولى للسكن والاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية، بما تتضمنها من مجتمعاتٍ سكنيَّةٍ متكاملة الخدمات، إضافة إلى مرافق عامة، ومناطق تجاريَّة وترفيهيَّة، توفِّر بيئةً سكنيَّةً مريحةً وآمنةً للمواطنين، وتُعزِّز من جودة الحياة في المنطقة. مبينًا أنه تمَّ إصدار رخصة البيع على الخارطة "وافي"، وسيتم بيع المشروع على مراحل خلال أعمال التنفيذ؛ مما يُتيح للمستثمرين والمشترين فرصة الاستفادة من خياراتٍ متنوِّعةٍ ومرنة للتملك، تتناسب مع احتياجاتهم وتطلُّعاتهم.