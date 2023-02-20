48 ساعة من الحراك والزخم المتواصل في العاصمة.. الرياض تصنع الحدث مجددًا

واستضافت جلسات وفعاليات المنتدى أكثر من 200 متحدث محلي وعربي ودولي من (السعودية، والأردن، والكويت، والإمارات، لبنان، وفيتنام، وجنوب إفريقيا، والدنمارك، والسويد، وبريطانيا، وأمريكا، وهولندا، وإيطاليا)، في أكثر من 20 جلسة وفعالية مرافقة، وأكثر من 20 محاضرة وورشة عمل، ركزت على آخر التحديثات في مجال الابتكار الاجتماعي، ودوره في المجال التعليمي وعلاقته بالشباب، وتأثيره على البيئة والرقمنة، وآليات تعزيز الإبداع والابتكار في البيئات المختلفة، وتحديات الابتكار الاجتماعي والاستدامة، وجودة الحياة وتنمية الأسر الأقل دخلًا، والقيم في الابتكار الاجتماعي.