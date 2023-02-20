48 ساعة من الحراك والزخم المتواصل في العاصمة.. الرياض تصنع الحدث مجددًا

فيما يعد تعزيزًا لدور العاصمة في صناعة الحدث دوليًا وإقليميًا، وتعبيرًا عن الزخم والحراك المتواصل لها على كل المستويات، تحتضن الرياض خلال الـ 48 ساعة الحالية مجموعة من الملتقيات والمنتديات واللقاءات الدولية الفاعلة في كل المجالات الإنسانية والصحية والرياضية.
وانطلق، اليوم، منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في مدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وسيشهد المنتدى مشاركة العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمين بهذا المجال؛ لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.
كما انطلقت، في وقت سابق اليوم، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بالرياض، الذي تنظمه هيئة الصحفيين بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية، ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين؛ لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.
ويحاور المنتدى الذي يتضمّن أكثر من 60 جلسة علمية وورقة عمل، في جلسة خاصة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وتتبعها جلسة لوزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ثم جلسة مع وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.
وعلى مدى يومين، سيناقش المنتدى أكثر من 100 ورقة، وسيشهد نقاشات مستفيضة في الورش المصاحبة التي يشارك فيها نخبة من خبراء العالم؛ تمهيدًا للوصول إلى توصيات يعول عليها في تطوير المحتوى الإعلامي، وإيجاد حلول لمشكلاته، إذ يركّز المنتدى هذا العام على تأثير ما يحدث في أنحاء العالم من تطورات سريعة وأحداث كبرى على مستقبل الإعلام، ولذلك اختار "الإعلام في عالم يتشكل" عنوانًا له.
وعلى المستوى الإنساني، استضافت العاصمة الأحد اجتماع مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، برئاسة ممثل المملكة لدى المجموعة ورئيسها مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء (30 دولة)؛ وهو الاجتماع الخامس الذي يعقد تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة المانحين 2022-2023م.
وبمبادرة سعودية وبالتنسيق مع "اليونسكو" تستضيف العاصمة، غدًا الثلاثاء، النسخة الأولى من المؤتمر الوزاري العالمي للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية.
وفي المجال الصحي، شهدت العاصمة، أمس، أيضًا قمة خارطة الطريق لإطالة العمر الصحي بعنوان "تمكين حياة أطول بصحة أفضل في منطقة الخليج"، التي تنظمها مؤسسة "ھيفولوشن" الخيرية، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك"، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة علماء وأطباء ومتخصصين من مختلف دول العالم.
وناقشت القمة الوضع الصحي في منطقة الخليج وتحديد الاستراتيجيات لإطلاق العوائد الصحية على طول العمر من خلال مناقشات علمية مبنية على الأدلة ومحفزة للتفكير والإبداع حول كيفية تعزيز الرؤية لعالم صحي طويل العمر.
وقبل أيام انطلقت في الرياض فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي 2023 بمشاركة متحدثين محليين وعرب ودوليين، تحت رعاية "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود" أمير منطقة الرياض.
وتضمنت أجندة المنتدى الذي عُقِدَ على مدى يومي 15-16 فبراير عددًا من الجلسات والمحاضرات وورش العمل بمشاركة خبراء ومختصون في مجال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية من السعودية والوطن العربي والعالم، إضافة إلى إعلان وتكريم الفائزين بجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي للعام 2023.
واستضافت جلسات وفعاليات المنتدى أكثر من 200 متحدث محلي وعربي ودولي من (السعودية، والأردن، والكويت، والإمارات، لبنان، وفيتنام، وجنوب إفريقيا، والدنمارك، والسويد، وبريطانيا، وأمريكا، وهولندا، وإيطاليا)، في أكثر من 20 جلسة وفعالية مرافقة، وأكثر من 20 محاضرة وورشة عمل، ركزت على آخر التحديثات في مجال الابتكار الاجتماعي، ودوره في المجال التعليمي وعلاقته بالشباب، وتأثيره على البيئة والرقمنة، وآليات تعزيز الإبداع والابتكار في البيئات المختلفة، وتحديات الابتكار الاجتماعي والاستدامة، وجودة الحياة وتنمية الأسر الأقل دخلًا، والقيم في الابتكار الاجتماعي.