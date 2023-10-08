"الثقافة" وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال تنفذان ثماني "دراسات حالة" في القطاع الثقافي

وتغطي الدراسات مجموعة متنوعة من القطاعات الثقافية، منها ست دراسات على جهات متخصصة في قطاعات ثقافية محددة، وأما الدراستان الأخريان فتقدمان رؤيةً شاملة عن الثقافة، أولاهما دراسة "ثمانية" في القطاع الثقافي بشكلٍ عام، ودراسة "حي جميل" في مجالات الأفلام، والمكتبات، والفنون البصرية وغيرها من المجالات الثقافية.