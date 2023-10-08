"الثقافة" وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال تنفذان ثماني "دراسات حالة" في القطاع الثقافي

نفّذت وزارة الثقافة بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، مشروع دراسات الحالة في القطاع الثقافي، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، ويهدف إلى إثراء القطاع الثقافي بثماني دراسات حالة عن جهات سعودية عملت في الاستثمار الثقافي.
وتضمنت الدراسات أبرز الممارسات لدعم الاقتصاد الإبداعي بالمملكة، كما تسلّط الضوء على الاستثمار الثقافي في وضعه الحالي وتوجهه المستقبلي، مع عرض أبرز التحديات والممارسات الإدارية والريادية من قادة هذه الجهات في رحلة التوسع والنمو.
وتغطي الدراسات مجموعة متنوعة من القطاعات الثقافية، منها ست دراسات على جهات متخصصة في قطاعات ثقافية محددة، وأما الدراستان الأخريان فتقدمان رؤيةً شاملة عن الثقافة، أولاهما دراسة "ثمانية" في القطاع الثقافي بشكلٍ عام، ودراسة "حي جميل" في مجالات الأفلام، والمكتبات، والفنون البصرية وغيرها من المجالات الثقافية.
وتأتي هذه الدراسات في إطار الجهود المبذولة من وزارة الثقافة لإثراء القطاع الثقافي المحلي، وتقديم فهم أعمق للموضوعات والمجالات التي ترتبط به، وتستند على أبحاث ودراسات معتمدة.