بطلة تحدّي القراءة العربي.. السعودية "كادي الخثعمي": قرأت أكثر من 100 كتاب.. وأنا قارئة نهمة

وأضافت في مداخلة لها مع قناة "العربية": أنا قارئة نهمة وتجاوز عدد ما قرأت حاجز المئة، وكنت واثقة من فوزي بالجائزة، ووصل عدد الكتب التي قرأتها أكثر من 100 كتاب، وأخصّص لنفسي جدولًا زمنيًّا للقراءة، وفي وقت الفراغ أبحث عن الكتب التي أحبّها وأتفرغ لقراءتها.