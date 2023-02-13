إنجاز جديد.. شركة "الدرعية" تتخطى 30 مليون ساعة عمل دون إصابات

ونظرًا لكون السلامة والصحة المهنية في مقدمة الأولويات، فإن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية تعمل على توفير الوسائل اللازمة لحماية مقاولي المشاريع العملاقة وأصحاب العمل العاملين في المواقع من مخاطر الإصابات المهنية. بالإضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير السلامة وتقييمها بشكل دوري ومنتظم، كما تركز في الوقت ذاته على رفع مستوى الوعي لدى العاملين، وتدريبهم على تجنب المخاطر المهنية.