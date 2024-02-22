"الجابري": هويتنا فخر وعلينا الانفتاح على العالم دون التنكر للأصل.. لا انعزال أو انصهار

وقال الجابري: كل ذلك في وقت وجيز وفي عالم تتسارع فيه وتيرة الانفتاح الذي فرض نفسه، ولم يعد خيارًا كما كان في السابق، فأصبح العالم كالقرية الواحدة يعرف سكانها بعضهم، يستقون معلوماتهم من نفس المصادر، ويتشابه أسلوب حياتهم، وتقوم بينهم علاقات وثيقة، لكن تميزهم هوية أصلية يمثلونها، ويفخرون بها، وينشرونها؛ لذلك ثمة مسؤولية تقع على كاهل الجميع لا سيما المؤسسات التربوية، للجمع ما بين الانفتاح على العالم والاستفادة مما يقدمه دون التنكر للأصل، وغرس ثقافة التعايش واحترام الآخرين؛ بل والمنافسة في كل المجالات محليًّا وعالميًّا، وقبل ذلك الفخر بالهوية السعودية والانتماء للوطن، وترسيخ عقيدتنا الإسلامية، والاعتزاز بلغتنا العربية وتراثنا الثقافي، لتنشأ أجيال مفكرة قادرة على فرز ما يأتي من خارج حدود ثقافتها وتمييز غثه من سمينه؛ فلا انعزال يعرقل النهوض العلمي والمعرفي، ولا انصهار يسحق الذات ويذيب التميز، فالأصالة تحافظ على تميز الهوية، والمعاصرة الواعية تقويها.. ودُمت آمنًا شامخًا يا وطني.