الاستفادة لا تستلزم التسجيل.. "تخفيض المخالفات وسدادها" في إيضاحات لـ"المرور"

أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي، أن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث في طرق المملكة وجودة الحياة فيها.
وأوضحت "المرور" أن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها يشمل المواطنين والمقيمين والزوار، مشيرة إلى أن الاستفادة من التخفيض لا تتطلب التسجيل في أي مواقع أو زيارة مقار الإدارة العامة للمرور.
وأبانت الإدارة في إنفوجراف معلوماتي نشرته اليوم أن التخفيض يظهر آلياً من تاريخ 2024/4/18م وحتى تاريخ 2024/10/18م، مؤكدة أن سداد المخالفات عبر نظام سداد للمدفوعات "سداد" ومنصة "إيفاء".