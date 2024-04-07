الاستفادة لا تستلزم التسجيل.. "تخفيض المخالفات وسدادها" في إيضاحات لـ"المرور"

وأوضحت "المرور" أن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها يشمل المواطنين والمقيمين والزوار، مشيرة إلى أن الاستفادة من التخفيض لا تتطلب التسجيل في أي مواقع أو زيارة مقار الإدارة العامة للمرور.