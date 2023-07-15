خلال مشاركتها في المنتدى السياسي بالأمم المتحدة.. stc تقدم عرضًا مميزًا بحضور دولي واسع

كما تم استعراض قائمة التحديات والفرص الرئيسية، التي يمكن أن تساهم في تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف المجتمعات حول العالم، وضرورة شمول الوصول الرقمي للمجتمعات المهمشة على نحو خاص، والبحث عن الأساليب المثلى لتحقيق ذلك.