خلال مشاركتها في المنتدى السياسي بالأمم المتحدة.. stc تقدم عرضًا مميزًا بحضور دولي واسع

قدمت مجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد في المملكة والمنطقة، عرضًا مميزًا خلال الفعاليات المصاحبة للمنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023، والمعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ، والذي أقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو، تحت شعار "تسريع التعافي من آثار جائحة فايروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات".
وجاءت مشاركة المجموعة خلال فعالية "الاستفادة من التقنية من أجل التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والتخطيط بمشاركة الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة الاتصالات السعودية (stc) ممثلة في الإدارة العامة للاستدامة.
وخلال عرض المجموعة، تم تسليط الضوء في على المحاور الرئيسية التالية: آفاق وسبل تسهيل الوصول العادل والمتساوي إلى الابتكارات التقنية المتقدمة على امتداد الجغرافيا العالمية، والتعرف على سبل تحقيق الشمول الرقمي لجميع الأفراد حول العالم، من أجل إحراز تقدم ملموس في الوصول لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
كما تم خلال العرض مناقشة بعض القضايا التي تشغل اهتمام العالم حالياً، كالأدوار المحورية الناتجة عن الابتكارات التقنية المتطورة، وكيفية النهوض بالتحول الرقمي من أجل المضي قدماً نحو أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تحديد السياسات وأطر التعاون اللازمة لضمان الوصول العادل والمتساوي إلى تلك الابتكارات عبر مختلف الدول والمناطق الجغرافية.
كما تم استعراض قائمة التحديات والفرص الرئيسية، التي يمكن أن تساهم في تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف المجتمعات حول العالم، وضرورة شمول الوصول الرقمي للمجتمعات المهمشة على نحو خاص، والبحث عن الأساليب المثلى لتحقيق ذلك.
كما تطرق العرض إلى سعي stc لتحقيق الأهداف 9 و11 و17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وجهودها المتمثلة في تشجيع الصناعة والابتكار وتطوير البنية التحتية، وإقامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وكذلك عقد الشراكات لتحقيق تلك الأهداف، إلى جانب تسليط الضوء على مواءمة رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام العرض جرى استقبال الأسئلة والمداخلات الموضوعية للنقاش وتبادل الأفكار، والاستفادة من خبرات stc المتراكمة في مجال الاستدامة والاستثمار الاجتماعي.
وتشارك مجموعة stc في ذلك المحفل الدولي الرفيع ضمن وفد سعودي يضم 22 جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، بقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط، تحت شعار "نتسارع لتحقيق مستقبل مستدام للمملكة العربية السعودية".