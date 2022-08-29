تدشين مشروعات رابطة العالم الإسلامي لتوزيع السلال والكسوة المدرسية بالسودان

دشّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، في الخرطوم، مشروعات السلال والكسوة المدرسية التي تنفّذها رابطة العالم الإسلامي للأيتام والفقراء، في كل من ولايات: الخرطوم، وكسلا، وشمال كردفان، بحضور مستشار وزير التنمية الاجتماعية الأستاذ محمد عبدالله علقم، وأعداد كبيرة من الأسر المستفيدة.