محليات

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 467 كجم قات في العارضة والدائر

استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 467 كجم قات في العارضة والدائر

نفذت الدوريات البرية لحرس الحدود ضربتين أمنيتين أسفرتا عن منع تهريب كميات من القات في منطقة جازان، وذلك في قطاعَي العارضة والدائر.

تفصيلًا: أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريبَ "420" كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي الواقعة الأخرى قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على مواطنين؛ لتهريبهما "47" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، و"3075" قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
الدوريات البرية لحرس الحدود

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