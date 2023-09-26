"تقويم التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع مكتب التربية العربي لدول الخليج

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمكتب التربية العربي لدول الخليج.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي ومعالي مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ومكتب التربية العربي لدول الخليج، في مجال التدريب والعمل التربوي؛ بغية تطوير القدرات وبنائها وتبادل الخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات في مجالات التقويم والقياس.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها بأن تكون نموذجًا سعوديًا عالي الأثر للجودة في التعليم والتدريب ورائدًا عالميًا، ومساهمًا في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي، بالتعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة بالمملكة؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
يذكر أن مكتب التربية العربي لدول الخليج يسعى إلى دعم التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، وتقديم الدعم والمشورة، ونقل الخبرات والممارسات التربوية المتميزة تلبيةً لاحتياجات مجتمع المعرفة وتنمية لقيم المواطنة في الدول الأعضاء.