"تقويم التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع مكتب التربية العربي لدول الخليج

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها بأن تكون نموذجًا سعوديًا عالي الأثر للجودة في التعليم والتدريب ورائدًا عالميًا، ومساهمًا في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي، بالتعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة بالمملكة؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.