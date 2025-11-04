آستر دي إم للرعاية الصحية تختتم مشاركتها كشريكٍ مشارك في قمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة 2025 بالرياض

اختتمت شركة آستر دي إم للرعاية الصحية مشاركتها كشريكٍ مشارك في قمة فوربس الشرق الأوسط الثالثة للمرأة 2025، التي أُقيمت في مدينة الرياض بمشاركة نخبة من القيادات النسائية وصُنّاع القرار من مختلف القطاعات.
وأكدت الشركة خلال مشاركتها التزامها الراسخ بدعم تمكين المرأة السعودية وتعزيز حضورها في القطاع الصحي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها في المناصب القيادية.
وأوضح الأستاذ محمد الشمّري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات وعيادات آستر الصحية السعودية، أن مشاركة المجموعة في هذه القمة تأتي امتدادًا لجهودها في تمكين الكفاءات النسائية وتوفير بيئة عمل محفزة تتيح لهن النمو المهني والمساهمة في تطوير منظومة الرعاية الصحية في المملكة.
وأشار الشمّري إلى أن الكوادر النسائية تمثّل أكثر من 65% من إجمالي طاقم آستر في المملكة، ما يعكس التزام الشركة العملي بتعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات الطبية والإدارية، وتأكيد دورها المحوري في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة.
واختتمت آستر دي إم مشاركتها بالتأكيد على استمرارها في دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الهادفة إلى تمكين المرأة وتطوير مهاراتها، والمساهمة في بناء مستقبل صحي أكثر شمولًا واستدامة في المملكة.