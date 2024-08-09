مُعلِّم يروي معاناته مع "الغيبوبة الصناعية": معالم الأرض اختفت ولم تبقَ سوى قطعة صغيرة

وأكمل: "فجأة تحولت الهالة إلى شيء كأنه كرة، وخرجت خارج المستشفى، وأتت فِرقة الدفاع المدني لإطفاء النار، ثم انفجرت واختفت معالم الأرض تقريبًا، ولم يبقَ سوى قطعة بسيطة من أوروبا، وقطعة صغيرة من آسيا، ثم ذهبت معهم للإقامة في محطة بالفضاء، وقالوا لي أنت مريض، وستعمل ثلاثة أيام فقط، وراحة أربعة أيام، وبعدها شعرت بأن يوم القيامة حان، وصعدت للسماء، وقابلت بعض الملائكة، فسألتهم هل جاء يوم القيامة؟ فقالوا لا، تبقى ألف سنة!! كنت أشعر بأنها فترة طويلة، وأنه واقع وليس مجرد حلم".