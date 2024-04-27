للوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية.. "المالية" تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات الحكومية

وفيما يتعلّق بتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال خارج المملكة، استثنت التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنصّ أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج المملكة. وبالنسبة لإجراءات التحكيم أكدت التعديلات على إلزامية التحكيم داخل المملكة، وذلك في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، على أنْ يتمّ تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة، كما تضمّنت التعديلات في الأعمال المنفذة في الخارج إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغضّ النظر عن قيمة العقد التقديرية.