تعاون بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وجهات تنموية لإحياء المواقع التاريخية وتفعيل المسار الثقافي

أكد المهندس طارق بن حسين فدعق، مدير عام التطوير العمراني في هيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن ملف التراث يُعد من أولويات الهيئة الاستراتيجية، إدراكًا لدوره المحوري في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز السياحة الثقافية، ودعم الاقتصاد المحلي. وأضاف أن هذا التوجه ينسجم مع مهام الهيئة الواردة في تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، التي تشمل الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة – بما في ذلك الأحياء التاريخية – وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها، والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً.
وأوضح فدعق أن الهيئة عملت ضمن هذا الإطار على إعداد الدراسات والخطط اللازمة لإدراج قصر عالي في محافظة قرية العليا ضمن قائمة الأولويات التنفيذية، بوصفه معلمًا بارزًا يسهم في إثراء المسار الثقافي الذي تعمل الهيئة على تطويره بالتعاون مع شركائها مثل أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية قرية العليا وهيئة التراث. كما تستهدف الدراسات ربط قصر عالي بمسجد بن منديل التاريخي، الذي يجري تطويره ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.
وبيّن فدعق أن قصر عالي يُعد من أبرز المعالم العمرانية التي تجسد الطراز النجدي الشرقي وتعكس ملامح تاريخ المنطقة في مرحلة مفصلية من نشأتها، فيما يحتفظ مسجد بن منديل بمكانته كأحد أقدم المساجد التي تميزت ببساطة التصميم وارتباط العمارة بالبيئة المحلية. وأكد أن إعادة إحياء هذين المعلمين وإدماجهما في المسارات الثقافية والسياحية سيمنح المنطقة قيمة مضافة ويعزز حضورها على خارطة الوجهات الجاذبة.
وأشار فدعق إلى أن هذا التحرك يندرج ضمن مشروع متكامل يستهدف اثني عشر موقعًا تراثيًا في المنطقة الشرقية، تشمل القلاع والحصون والأحياء القديمة والقرى والجزر والموانئ التاريخية. ومن أبرزها قلعة تاروت، المصنفة من أقدم القلاع التاريخية في الخليج العربي، ووسط القطيف التاريخي بما يحويه من بيوت مشيدة بأحجار البحر والجص وفق أسلوب معماري فريد، إضافة إلى حي الدواسر في الدمام الذي يعكس إرثًا ماديًا وتراثًا غير مادي ارتبط بالفنون والأداء الشعبي.
كما تتضمن الخطة إعادة الاعتبار لمواقع أثرية مثل منطقة ثاج التي ازدهرت منذ الألفية الأولى قبل الميلاد، وقرية نطاع ذات البيوت الطينية التي تعكس البيئة المحلية، والقرية الجنوبية بما تضمه من مساكن تراثية بسيطة تحيط بها الأشجار. ويمتد نطاق الاهتمام ليشمل جزر الساحل الشرقي مثل جزيرة جنة التي تحتفظ بأطلال نحو 150 منزلًا حجريًا وثلاثة مساجد، وجزيرة المسلمية التي تحتوي على شواطئ خلابة مثالية للزوار الباحثين عن تجربة هادئة وطبيعية، إلى جانب الجمرك البحري القديم في الجبيل الذي تجاوز عمره مئة عام ويمثل طرازًا معماريًا متفردًا، وكذلك برج الطوية المشيد عام 1928 كبرج تحصيني لحماية الأهالي والذي أصبح رمزًا لتاريخ المدينة.
وختم فدعق بالتأكيد على أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات التنموية ذات العلاقة لتفعيل هذه المواقع التراثية وفق الأولويات والدراسات والتصاميم المعدة، مشيرًا إلى أن المنطقة الشرقية تزخر بمقومات تاريخية وحضارية تؤهلها لتكون وجهة سياحية وثقافية رائدة، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت من الثقافة والتراث أحد محركات التنمية المستدامة وجودة الحياة.