تعاون بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وجهات تنموية لإحياء المواقع التاريخية وتفعيل المسار الثقافي

كما تتضمن الخطة إعادة الاعتبار لمواقع أثرية مثل منطقة ثاج التي ازدهرت منذ الألفية الأولى قبل الميلاد، وقرية نطاع ذات البيوت الطينية التي تعكس البيئة المحلية، والقرية الجنوبية بما تضمه من مساكن تراثية بسيطة تحيط بها الأشجار. ويمتد نطاق الاهتمام ليشمل جزر الساحل الشرقي مثل جزيرة جنة التي تحتفظ بأطلال نحو 150 منزلًا حجريًا وثلاثة مساجد، وجزيرة المسلمية التي تحتوي على شواطئ خلابة مثالية للزوار الباحثين عن تجربة هادئة وطبيعية، إلى جانب الجمرك البحري القديم في الجبيل الذي تجاوز عمره مئة عام ويمثل طرازًا معماريًا متفردًا، وكذلك برج الطوية المشيد عام 1928 كبرج تحصيني لحماية الأهالي والذي أصبح رمزًا لتاريخ المدينة.