الجبر التجارية تفتتح رسمياً صالة عرض سيارات JMC في الرياض

وبهذه المناسبة تحدث عضو مجلس إدارة شركة الجبر التجارية الأستاذ محمد بن إبراهيم الجبر قائلاً: نعمل بشكل متواصل وفق منهجية تقوم على توفير البنية التحتية المتكاملة لتواجد سيارات JMC في السوق السعودي، والتي تتضمن التوسع في افتتاح صالات العرض ومراكز الصيانة ونقاط قطاع الغيار لتقديم أفضل خدمة لعملائنا كما هو معهود عن شركاتنا دائماً خصوصاً في خدمات ما بعد البيع التي نضعها وفقاً لاستراتيجيتنا على أنها أساس العلاقة المستدامة مع عملائنا، واليوم انضمت صالة العرض الرئيسية في حي القادسية بمدينة الرياض إلى قائمة صالات العرض لسيارات JMC وستكون هناك المزيد من صالات العرض التي سيتم افتتاحها خلال المرحلة المقبلة.