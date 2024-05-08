"إغاثي الملك سلمان" يقدم مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول في المسيلة بالمهرة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة؛ بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخرًا، شملت 121 خيمة و165 حقيبة إيوائية، استفاد منها 990 فردًا بواقع 165 أسرة.
ويأتي ذلك في امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق؛ جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
كما دشن المركز أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة للأطفال والبالغين في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بمحافظة عدن، والمنفذ خلال الفترة من 4 وحتى 15 مايو 2024م، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة 35 عملية قسطرة قلبية و8 عمليات قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
على صعيد آخر، وقّع المركز أمس الأول مذكرة دعم مالي مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لمساعدة الأطفال في حالات الطوارئ والأزمات المهمشة في الصومال وبنغلاديش وبوركينا فاسو، يستفيد منها 1.579.929 فردًا.
وبموجب هذه المذكرة سيتم تسليم تبرع بعض الفائزين في مسابقة (لاعبون بلا حدود) بنسختها الرابعة التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عام 2023م بجوائزهم البالغة 10 ملايين دولار أمريكي للمنظمات الخيرية الدولية والأممية، فيما سيخصص مبلغ 5.500.000 مليون دولار من التبرع لصالح منظمة اليونيسيف.
ووقّع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز وممثل منظمة اليونيسيف في منطقة الخليج الطيب آدم، في مقر المركز بالرياض.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المحتاجة في جميع دول العالم.