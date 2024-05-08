"إغاثي الملك سلمان" يقدم مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول في المسيلة بالمهرة

كما دشن المركز أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة للأطفال والبالغين في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بمحافظة عدن، والمنفذ خلال الفترة من 4 وحتى 15 مايو 2024م، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.