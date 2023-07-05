لبحث تعزيز الشراكة التقنية.. "السواحة" يلتقي عمدة بكين ومسؤولين حكوميين صينيين

واجتمع السواحة مع وزير العلوم والتكنولوجيا وانغ زيغانغ، وناقشا معًا توسيع الشراكة في مجال البحث والتطوير والابتكار، خصوصًا في جوانب الصحة، والاستدامة البيئية والطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل؛ الأمر الذي يتواءم مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أطلقتها المملكة.