لا هـــوادة ولا تـــراخٍ في حرب السعودية على المخدرات لتحصين المجتمع من هذه الآفة

أكد معالي مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات منذ انطلاقها شكَّلت قيادة مركزية في وزارة الـــداخلــــيـــة، ولـــجانًا أمنـــية فــي جمـــيع منـاطق السعودية، وعززت القدرات لكشف الأساليب الإجرامية لتهريب وترويج السموم، وستستمر للوصول إلى أوكار المروجين والمهربين.
وأوضح خلال حلقة خاصة بالحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، بُثت عبر قناة روتانا خليجية، أن الجهود الأمنية الميدانية للحرب على المخدرات أثمرت ضبط (76) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، و(22) طنًّا من مادة الحشيش المخدر، و(900) طن من نبات القات المخدر، و(174) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين، وطن ونصف الطن من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
ونوَّه الفريق البسامي بقدرات السعودية التقنية الهائلة فــي سـرعة وصول الجهات الأمنية لأوكار المهربين والمروجين، والقبض عليهم، مشيرًا إلى أن الجرائم الجنائية المرتبطة أسبابها بقضايا المخدرات انخفضت منذ بدايتها.