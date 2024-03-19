لا هـــوادة ولا تـــراخٍ في حرب السعودية على المخدرات لتحصين المجتمع من هذه الآفة

وأوضح خلال حلقة خاصة بالحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، بُثت عبر قناة روتانا خليجية، أن الجهود الأمنية الميدانية للحرب على المخدرات أثمرت ضبط (76) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، و(22) طنًّا من مادة الحشيش المخدر، و(900) طن من نبات القات المخدر، و(174) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين، وطن ونصف الطن من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).