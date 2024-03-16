سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام يقيم مأدبة إفطار بمناسبة رمضان

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن مأدبة إفطار رمضانية في فندق Tarindak D.polo Royal Brunei في العاصمة بندر سري بكاون، حضرها معالي وزير الخارجية ومعالي وزير الشؤون الدينية ومعالي وزير المالية والاقتصاد ومعالي وزير الدفاع ومعالي وزير النقل والمواصلات ومعالي وزير التنمية ومعالي وزير الصحة، ومسؤولين حكوميين وسفراء الدول الخليجية وسفراء الدول الإسلامية وأعضاء السلك الدبلوماسي المُعتمدين لدى بروناي دار السلام، ورؤساء الجامعات وشخصيات دينية وإعلامية، ورحب السفير البريثن خلال المأدبة بالحضور وهنأهم بشهر رمضان المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.