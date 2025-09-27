د. البقمي: "العلاج الخلوي" يعزز السياحة العلاجية ويوفر وظائف نوعية

أكد الدكتور رائف راشد البقمي، استشاري مختبرات طبية وتقنية خلايا جذعية، أن المملكة حققت إنجازات نوعية في مجال العلاج الخلوي خلال السنوات الماضية، تمثلت في تأسيس مراكز متقدمة لزراعة الخلايا الجذعية، وتقديم علاجات مبتكرة مثل CAR-T، إلى جانب إنشاء السجلات الوطنية للمتبرعين وبنوك دم الحبل السري.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي “العلاج بالخلايا الجذعية: التحول في الطب التجديدي”، الذي تنظمه جامعة الفيصل بالرياض يومي 26 و27 سبتمبر 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين المحليين والدوليين في مجال الطب التجديدي.
وأوضح البقمي أن هذه النجاحات تُشكل ركيزة مهمة لانطلاقة جديدة يقودها الاستثمار في أربعة محاور أساسية هي: التصنيع المتقدم، البحث والابتكار، تنمية رأس المال البشري، والحوكمة والتشريعات، مبيناً أن التحديات الراهنة مثل محدودية القدرات التصنيعية ونقص الكوادر المتخصصة تمثل فرصاً استراتيجية لمرحلة توسع أوسع وأكثر تأثيراً.
وأشار إلى أن التوجه نحو تطوير العلاج الخلوي لا يقتصر على البعد الصحي فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً اقتصادية واسعة، عبر خلق وظائف نوعية، وتعزيز السياحة العلاجية، وبناء قاعدة صناعية منافسة إقليمياً وعالمياً، في تناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الابتكار والاقتصاد المعرفي في صميم تحولها الوطني.