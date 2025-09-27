د. البقمي: "العلاج الخلوي" يعزز السياحة العلاجية ويوفر وظائف نوعية

وأشار إلى أن التوجه نحو تطوير العلاج الخلوي لا يقتصر على البعد الصحي فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً اقتصادية واسعة، عبر خلق وظائف نوعية، وتعزيز السياحة العلاجية، وبناء قاعدة صناعية منافسة إقليمياً وعالمياً، في تناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الابتكار والاقتصاد المعرفي في صميم تحولها الوطني.