الطائف.. مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ينقذ شاباً تعرض لكسر انضغاطي في فقرة رقبية

وتكللت عمليته -ولله الحمد- بنجاح كبير، وبدأ المريض في الوقوف والتحرك في اليوم الأول للعملية، وفي اليوم الثاني خرج من المستشفى، وسوف يستكمل العلاج التأهيلي مع المراجعة في العيادات.