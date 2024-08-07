الطائف.. مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ينقذ شاباً تعرض لكسر انضغاطي في فقرة رقبية

بفضل من الله، أنهى فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، معاناة شاب مصاب في حادث مروري بكسر انضغاطي غير مستقر للفقرة الرقبية الرابعة.
المريض حول للمستشفى وهو يشتكي من ألم في الرقبة مع تنميل في اليدين، وفور وصوله درس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وقرر ضرورة التدخل الجراحي لعلاج الكسر الانضغاطي، والحد من المضاعفات.
وبعد اتخاذ جميع التدابير الطبية لمثل تلك الحالات المعقدة، أخضع المريض لعملية جراحية، تم فيها تركيب دعامة لفقرة رقبية بالكامل من مادة التيتانيوم، مع تثبيتها بمسامير وصفيحة، وتعديل انعوجاج فقرات العمود الرقبي.
ونفذ الإجراء في غضون 3 ساعات تقريباً مع فريق تخدير متمرس وفريق تمريض متمكن، إضافة إلى مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها.
وتكللت عمليته -ولله الحمد- بنجاح كبير، وبدأ المريض في الوقوف والتحرك في اليوم الأول للعملية، وفي اليوم الثاني خرج من المستشفى، وسوف يستكمل العلاج التأهيلي مع المراجعة في العيادات.