تقرير جديد يكشف أن السعوديين يُقبلون على تبني ريادة الأعمال ويُسجلون أعلى مستوى منذ 8 سنوات

قول الدكتور زيغر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: "تؤكد النسخة الأخيرة من تقرير ريادة الأعمال الوطني على التقدم المستمر في المنظومة الديناميكية لريادة الأعمال في المملكة. في ظل تنوع الاقتصاد الوطني، تساهم البيئة الداعمة التي أنشأتها المملكة في تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. إن النتائج التي أوردها التقرير تبعث على التفاؤل، ولكنها في الوقت ذاته تذكرنا بمسؤولياتنا. ستواصل كليتنا القيام بدور رئيسي في تطوير الجيل القادم من القادة الذين يسهمون في هذا التحول، من خلال تزويدهم بالمعرفة والفكر الريادي الذي يساعدهم على تحقيق النجاح المنشود."