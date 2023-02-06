على هامش "ليب".. أرامكو تعلن عن شراكة استراتيجية مع "زوم"

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر بهذه المناسبة: التحول الرقمي المدفوع بالبيانات والذكاء الاصطناعي، هو أساس النجاح في المستقبل لكافة القطاعات والأعمال والمدن والبلدان. وأرامكو السعودية استثمرت في تقنية المعلومات، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منذ مرحلة مبكرة، وساعد تأسيسنا لشبكة متنوعة من الشركاء في المحافظة على سجل حافل من الموثوقية، ونعمل على جعل مقر أرامكو السعودية في الظهران مدينة ذكية قبل نهاية 2023 ".