"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

ونبه المركز منطقة الرياض إلى أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء ومرات والحريق والخرج والرين وحوطة بني تميم، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على وادي الدواسر، تستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.