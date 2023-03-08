"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة ونجران وعسير والشرقية والقصيم والشمالية وجازان وحائل والباحة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبها والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد النماص وبلقرن وتنومة أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس، فيما تستمر الحالة في الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا حتى منتصف ليل الخميس، بينما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الأحساء وبقيق حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة جازان إلى أنها تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة حائل إلى أنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الرياض إلى أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء ومرات والحريق والخرج والرين وحوطة بني تميم، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على وادي الدواسر، تستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.