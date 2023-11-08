لتعزيز مكانة المملكة كمركز رئيسي للرقمنة.. "الموارد البشرية" تشارك في مؤتمر جارتنر 2023 ببرشلونة

واستعرضت من خلال "جناح السعودية الرقمية" منصاتها الرقمية المقدمة؛ لتمكين سوق العمل، وتعزيز نمو وتوسع الأعمال فيه، تَضمنت منصات عمل المستقبل الخاصة بأنماط العمل الحديثة (العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بُعد)، وغيرها من المنصات الأخرى للوزارة.