لتعزيز مكانة المملكة كمركز رئيسي للرقمنة.. "الموارد البشرية" تشارك في مؤتمر جارتنر 2023 ببرشلونة

تشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مؤتمر جارتنر "Gartner"، لتقنية المعلومات المنعقد في مدينة برشلونة حاليًا.
وتهدف مشاركة الوزارة إلى إبراز الجهود في مجال التحول الرقمي، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزًا رئيسيًّا للتقنية والرقمنة والابتكار.
واستعرضت من خلال "جناح السعودية الرقمية" منصاتها الرقمية المقدمة؛ لتمكين سوق العمل، وتعزيز نمو وتوسع الأعمال فيه، تَضمنت منصات عمل المستقبل الخاصة بأنماط العمل الحديثة (العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بُعد)، وغيرها من المنصات الأخرى للوزارة.