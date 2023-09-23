"العدواني" لـ"سبق": اليوم الوطني أيقونة شموخ وفخر لأعظم قصة نجاح في التاريخ الحديث

وأشار إلى أنه بهذه المناسبة نكتب أجمل العبارات التي ذكرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أخر ظهور له، وكان لها الأثر والتأثير البالغ في نفوس السعوديين وحصلت على صدى واسع في العالم، أن أعظم قصة نجاح في القرن الواحد والعشرين هي المملكة العربية السعودية (قناة فوكس نيوز)، ورؤيتنا كبيرة ونريد الوصول لأهداف أكبر، ونحن الدولة الأسرع نمواً في العالم، مفتخراً بواجبه نحو خدمة الحرمين الشريفين وما وصل فيها من ازدهار وعمل رائع حيث أكد على انه واجب أي ملك للسعودية وواجب كل أبناء الشعب السعودي خدمة هذين المكانين وخدمة زوارهم.