"العدواني" لـ"سبق": اليوم الوطني أيقونة شموخ وفخر لأعظم قصة نجاح في التاريخ الحديث

أوضح متخصص في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي لـ"سبق"، أن اليوم الوطني السعودي أضحى أيقونة وعنوانًا دائمًا للشموخ والفخر بما حققته المملكة من إنجازات منقطعة النظير على جميع الأصعدة، مبينًا أن رؤية المملكة 2030م عملت وما زالت تعمل على تطوير القطاعات المختلفة وبكل تكامل بينهما، وذلك بدعم كل منها أهداف القطاعات الأخرى.
وتفصيلاً، أكد أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام البروفيسور مشعل سليمان العدواني، أن نهضة شاملة متكاملة بكافة استراتيجياتها وخططها للازدهار والتطور، وبجهود كل المسؤولين عن كافة القطاعات في هذا البلد وبهمة شبابه الطموح الذي يسير بعزم نحو الوصول لأعلى المراتب والتقدم سيتحقق بذلك حلم ولي عهدنا الأمين.
وأضاف أن "مملكتنا الغالية تحتفل بيومها الوطني المجيد 93 وتكتسي عبقًا لا نظير له، وكل ذلك بتوجيه مدروس ومخطط من القيادة الحكيمة في هذا البلد المعطاء جعل المملكة نموذجاً ريادياً للوحدة الوطنية في المنظومة العربية والإسلامية والعالمية منذ العقود الماضية وحتى اليوم بحمد الله".
وأبان "العدواني" أن اليوم الوطني يوم يذكرنا بقصة الإصرار والطموح والرؤية الثاقبة السديدة للمؤسس الملك عبدالعزيز رحمة الله، بعد أن وحد أجزاء هذا البلد الطاهر، وانبثق فيها نور التوحيد، وخلفه من بعده أبنائه البررة ليمتد تاريخ هذا الصرح العظيم إلى يومنا هذا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أطال الله بعمره، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
وأشار إلى أنه بهذه المناسبة نكتب أجمل العبارات التي ذكرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أخر ظهور له، وكان لها الأثر والتأثير البالغ في نفوس السعوديين وحصلت على صدى واسع في العالم، أن أعظم قصة نجاح في القرن الواحد والعشرين هي المملكة العربية السعودية (قناة فوكس نيوز)، ورؤيتنا كبيرة ونريد الوصول لأهداف أكبر، ونحن الدولة الأسرع نمواً في العالم، مفتخراً بواجبه نحو خدمة الحرمين الشريفين وما وصل فيها من ازدهار وعمل رائع حيث أكد على انه واجب أي ملك للسعودية وواجب كل أبناء الشعب السعودي خدمة هذين المكانين وخدمة زوارهم.
وبيّن أن الله سبحانه زادنا رفعةً وشموخًا، ونهنئ وطننا وقادتنا وأنفسنا بهذا الإنجاز المتمدد الذي تفرعت أغصانه وامتدت في فضاء التقدم عبر العقود الماضية حتى هذا اليوم، سائلين الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها عزها وازدهارها ونعمة الأمن والتوحيد والرخاء والمحبة والعطاء فيها وكل عام والوطن وولاة أمرنا بخير.
واختتم أستاذ القيادة والتخطيط الاستراتيجي قائلاً: "سنبقى نحلم ونحقق ليرفرف علم وطني الحبيب عالياً، فهنيئا لك يا وطني بمجدك التليد وحاضرك المجيد ورؤيتك للغد الجديد يا رمز الإسلام والمسلمين ورايه السلام والوفاء وعنوان الشموخ والإباء".