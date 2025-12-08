"وزارة الصناعة" تنفّذ (1364) زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرّاح بن محمد الجرّاح أن الزيارات الميدانية المنفّذة خلال شهر أكتوبر 2025 شملت: (455) زيارة للمصانع في المنطقة الشرقية، و(407) زيارات في منطقة الرياض، و(288) زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى (96) زيارة في منطقة المدينة المنورة، و(29) زيارة في منطقة عسير، و(28) زيارة في منطقة تبوك، و(24) زيارة في منطقة القصيم، و(17) زيارة في منطقة جازان، و(6) زيارات في منطقة الحدود الشمالية، و(5) زيارات في منطقتي الجوف ونجران، و(3) زيارات في منطقة حائل، وزيارة واحدة في منطقة الباحة.