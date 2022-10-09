حفل تسليم جائزة الملك عبدالله العالمية للترجمة بجامعة القاهرة.. الخميس المقبل

وقد عقدت دوراتها التسع السابقة في عدد من عواصم العالم، هي: الرياض؛ وبكين، وطليطلة، وساو باولو، وجنيف، وباريس، والدار البيضاء، وبرلين. وقد شاركت في مختلف دوراتها (60) دولة عربية وأجنبية، فيما وصل عدد الأعمال المرشحة فيها حتى دورتها العاشرة أكثر من (1500) مترجمة إلى (41) لغة، وفاز بها (123) فائزًا.